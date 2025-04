Donnie Yen wyreżyseruje spin-off Johna Wicka. To będzie współczesny klasyk kung-fu

fot. Lionsgate

CinemaCon 2025 okazał się źródłem wielu nowych informacji o uniwersum Johna Wicka. Nie tylko zapowiedziano 5. część, w której powróci Keanu Reeves i Chad Stahelski, ojcowie sukcesu całej marki oraz prequelowy film animowany, ale też dalej promowano spin-off Ballerina z Aną de Armas oraz ogłoszono powstanie kolejnej gałęzi tego uniwersum, o której mówiło się już wcześniej.

Donnie Yen powróci w roli niewidomego zabójcy o imieniu Caine, w której to debiutował w Johnie Wicku 4. To właśnie legenda współczesnego kina kopanego wyreżyseruje ten projekt na podstawie scenariusza Mattsona Tomlina (Batman, BRZRKR) i Roberta Askinsa, który przyniósł do studia pierwszą wersję skryptu. Yen będzie też pełnić rolę producenta wykonawczego razem z Basilem Iwanykiem, Ericą Lee (oboje produkowali Johna Wicka 1-4 i Ballerinę) oraz Chadem Stahelskim.

Nowy spin-off będzie anglojęzyczny, ale ma czerpać garściami z kultury azjatyckiej i poszerzyć uniwersum Johna Wicka. Donnie Yen skomentował ogłoszenie:

Filmy Johna Wicka zawiesiły wysoko poprzeczkę jeśli chodzi o filmy akcji. Jestem bardzo wdzięczny Lionsgate za danie mi szansy na dalsze rozwijanie tej franczyzy. Jestem podekscytowany i pełen pomysłów.

Chad Stahelski dodał:

Widzimy [w tym filmie] szansę na współczesny klasyk kina kung-fu, który przy okazji będzie eksploracją uniwersum Johna Wicka. Kto mógłby to zrobić lepiej od Donniego Yena? Jego zrozumienie kultury, świata i oczywiście akcji czyni go idealnym reżyserem dla tego projektu.

