Najlepiej oceniane filmy i seriale 2021 - ta lista Rotten Tomatoes zaskakuje. Kto zdobył wyróżnienie?

Rotten Tomatoes prezentuje informacje, recenzje i nowości ze świata filmu. Na początku roku produkcje mogą otrzymać nagrodę „Złotego Pomidora” symbolizującego najwyższą pozycję w rankingu za rok poprzedni. Serwis przedstawia liczbę wszystkich recenzji, których może być kilkaset, a także procent pozytywnych oraz negatywnych opinii użytkowników.

W kategorii "Najlepsze filmy" nagradzane są najlepiej oceniane produkcje. To, czy trafiły prosto do streamingu, czy na srebrny ekran nie ma w tym przypadku większego znaczenia. Aspektem, który wyróżnia poniższe zestawienie jest różnorodność. Na liście znajdziemy popularne pozycje superbohaterskie (np. Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni czy Spider-Man: Bez drogi do domu). Galeria zawiera także kilka filmów dokumentalnych poruszających ważne i kontrowersyjne tematy (np. Sabaya, Zakodowane uprzedzenie, Moje miejsce na Ziemi).

W kategorię "Najlepszych seriali" wpisały się produkcje animowane (np. Niezwyciężony). Ranking zawiera kilka tytułów młodzieżowych, które jednak oscylują wokół współczesnych tematów dla dorosłych (Bo to grzech, We Are Lady Parts).

Zaskoczenie? Na pewno dla wszystkich, którzy przewidywali koniec zainteresowania produkcjach superbohaterskimi. Poza tym, że gatunek jest wysoko plasowany w obu listach, to właśnie jego przedstawiciele dostali Złotego Pomidora w kategorii filmowej i serialowej.

Produkcje są krótko opisane, żeby przedstawić wam fabułę. Być może znajdziecie dla siebie coś nowego. Kolejność w galeriach odzwierciedla wyniki tomatometru (stan na 31 grudnia 2021).

Najlepsze filmy - ranking

30. Sabaya - film dokumentalny, który przedstawia przerażające spojrzenie na ludzkie cierpienie i wysiłki tych, którzy starają się je zakończyć.

Najlepsze seriale - ranking

30. Cobra Kai (sezon 4) - kilkadziesiąt lat po turnieju, który odmienił ich życie, Johnny i Daniel znów rozpoczynają rywalizację.

