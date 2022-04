Festiwal w Cannes 2022 - David Lynch pokaże swój tajemniczy film na wydarzeniu

Fot. Imdb

Pełna lista oficjalnej selekcji Festiwalu Filmowego w Cannes 2022 zostanie zaprezentowana w czwartek, 14 kwietnia, jednak do sieci trafiła gorąca informacja na temat jednej z produkcji, którą zobaczymy w czasie wydarzenia. Otóż według źródeł portalu Variety David Lynch będzie promował na imprezie swój nakręcony w tajemnicy film, o którym tak naprawdę nie wiadomo nic. Laura Dern ma pojawić się w produkcji w drugoplanowej lub gościnnej roli.

Potwierdzono już, że na tegorocznym Festiwalu w Cannes Paramount Pictures pokaże oczekiwane widowisko Top Gun: Maverick, a Warner Bros film biograficzny Elvis.

Inne niecierpliwie wyczekiwane amerykańskie filmy, które według plotek mają być pokazane na imprezie to Three Thousand Years of Longing George'a Millera z Tildą Swinton i Idrisem Elbą, Crimes of the Future Davida Cronenberga z Léą Seydoux, Kristen Stewart i Viggo Mortensenem oraz Showing Up Kelly Reichardt z Michelle Williams w roli głównej.

Festiwal Filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 17 do 28 maja. 24 maja będą miały miejsce specjalne obchody 75. rocznicy imprezy, w ramach których odbędzie się między innymi sympozjum skupiające filmowców z całego świata, którzy będą dyskutować o przyszłości kina i o tym, co to znaczy być reżyserem w 2022 roku.