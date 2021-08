Crimes of the Future - rozpoczęto zdjęcia do filmu sci fi Davida Cronenberga

fot. materiały prasowe

Oficjalnie w Europie rozpoczęto prace na planie filmu Crimes of the Future, czyli nowej produkcji sci fi Davida Cronenberga. Obraz będzie pierwszym filmem wyreżyserowanym przez Cronenberga od czasu Mapy gwiazd z 2014 roku i jego pierwszym oryginalnym scenariuszem od czasu eXistenZ z 1999 roku.

Według oficjalnego streszczenia akcja Crimes of the Future, toczy się w nie tak odległej przyszłości, gdzie ludzkość uczy się dostosowywać do swojego syntetycznego otoczenia. Film zajmie się ideą metamorfozy, ponieważ niektórzy ludzie akceptują zmianę, podczas gdy inni próbują ją ograniczyć. Crimes of the Future to także nazwa filmu Cronenberga wydanego w 1970 roku. Obraz przedstawiał plagę spowodowaną przez kosmetyki, odnosząc się do idei, że syntetyczne rzeczy mogą doprowadzić do końca ludzkości.

fot. Monolith Films

W obsadzie projektu znajdują się Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Scott Speedman, Tanaya Beatty, Nadia Litz, Yorgos Karamichos, Yorgos Pirpassopoulos, Welket Bungué, Don McKellar i Lihi Kornowski.