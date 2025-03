Tak wygląda Hugh Jackman jako Robin Hood. Zobaczcie tego potężnego wąsa

fot. youtube / Variety

Hugh Jackman udostępnił na swoim Instagramie pierwsze zakulisowe spojrzenie na The Death of Robin Hood w reżyserii Michaela Saronskiego. Pierwsza część posta to timelapse przedstawiający proces charakteryzacji i stylizacji włosów, który zmienia Jackmana w Robin Hooda. Kolejny element to zdjęcie malowniczej irlandzkiej wsi co wyraźnie podkreśla kluczową rolę irlandzkiej scenerii w filmie. Oprócz małego zerknięcia za kulisy produkcji, Jackman pochwalił atmosferę obecną na planie, powstałą zarówno przez ekipę filmową i okoliczny irlandzki krajobraz. Post aktora można zobaczyć poniżej:

Death of Robin Hood - fabuła, obsada

Ma to być mroczna interpretacja klasycznej historii o Robin Hoodzie. Tytułowy bohater musi zmagać się ze swoją przeszłością pełną zbrodni i morderstw. Jest on samotnikiem zniszczonym wojną, który zostaje śmiertelnie ranny. W takim stanie trafia do tajemniczej kobiety, która oferuje mu szansę na odkupienie win.

Jackman wciela się w tytułowego banitę w filmie, w którego obsadzie znaleźli się również Jodie Comer, Noah Jupe, Tabitha Smith, Bill Skarsgård oraz Murray Bartlett