Final Fantasy 7 Rebirth zapowiedziane! Zobaczcie zwiastun kontynuacji FF7: Remake

fot. Square Enix

W kwietniu 2020 roku na rynek trafiło Final Fantasy 7 Remake, czyli gruntownie odświeżona wersja kultowej gry jRPG z 1997 roku. Twórcy postanowili wprowadzić do tej produkcji sporo zmian, tak w zakresie fabuły, jak i formy dystrybucji. Zdecydowano się bowiem podzielić tę produkcję na kilka części, a na zapowiedź drugiej z nich musieliśmy czekać ponad dwa lata. Dopiero przy okazji niedawnego wydarzenia z okazji 25-lecia marki zaprezentowano pierwszy zwiastun sequela, który zatytułowany będzie Final Fantasy 7 Rebirth.

Zwiastun jest krótki, ale te nieco ponad 1,5 minuty z pewnością wystarczy, by rozbudzić ciekawość fanów marki. Wideo zdradza również istotną informację: FF7 Rebirth trafi na sklepowe półki "kolejnej zimy", co oznacza, że premiera odbędzie się pod koniec 2023 roku lub na początku roku 2024. Tytuł ten dostępny będzie na wyłączność PS5, przynajmniej początkowo, bo nie można wykluczyć, że podobnie jak poprzedniczka, z czasem trafi on na kolejne urządzenia.

Square Enix przygotowało także niespodziankę dla graczy PC. Pierwsza część, czyli Final Fantasy 7 Remake, trafiła na platformę Steam. Przypominamy, że wcześniej wersja pecetowa dostępna była wyłącznie w Epic Games Store.

