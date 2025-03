Five Nights at Freddy's powraca do kin. Kiedy zwiastun?

fot. materiały prasowe

Reklama

Franczyza Five Nights at Freddy's udowodniła swoją siłę w 2023 roku, gdy horror Pięć koszmarnych nocy podbijał zarówno ogólnoświatowe kina, jak i VOD. Ten sukces przyczynił się do rozpoczęcia prac nad sequelem, którego premiera została zaplanowana na 5 grudnia 2025 roku. Producent i szef Blumhouse, Jason Blum, opublikował 18-sekundowe wideo na X, w którym odniósł się do potencjalnej daty opublikowania pierwszego materiału promocyjnego.

Five Nights at Freddy's 2 - nowe informacje

ROZWIŃ ▼

Choć klip od Jasona Bluma nie zapowiada konkretnie zwiastuna, wciąż możemy liczyć na to, że zapowiedź przyjmie właśnie formę wideo. Jak wynika z powyższego materiału, można oczekiwać "newsów" za dokładnie tydzień, czyli 2 kwietnia.

Five Nights at Freddy's 3 powstanie? Plotka sugeruje datę premiery!

Five Nights at Freddy's 2 – co wiadomo?

Szczegóły fabularne wciąż pozostają nieznane. Będzie to kontynuacja historii ochroniarza pracującego w Freddy Fazbear's Pizza. Five Nights at Freddy's 2, podobnie jak 1. część, opiera się na serii gier pod tym samym tytułem, zapoczątkowanej w 2014 roku.

Emma Tammi powróci za sterami reżysera. Jest też współtwórczynią scenariusza wraz z Sethem Cuddebackiem oraz Scottem Cawthonem. Prawdopodobnie w rolach głównych powrócą Matthew Lillard, Josh Hutcherson, Piper Rubio oraz Elizabeth Lail. Dystrybutorem horroru jest studio Universal Pictures.

Pierwszą część, Pięć koszmarnych nocy, można obejrzeć na platformie SkyShowtime.