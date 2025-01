Harry Potter - fani znaleźli kandydata do roli w serialu. "Urodzony Malfoy"

fot. materiały prasowe

Oficjalny casting do serialu Harry Potter wciąż nie został ogłoszony, jednak krążą już plotki dotyczące potencjalnych odtwórców ról Severusa Snape'a, Albusa Dumbledore'a oraz Hagrida. Pochodzą one z wiarygodnych źródeł, więc mogą być prawdziwe. Natomiast niektórzy fani chcieliby, żeby okazało się odwrotnie lub że HBO zmieni zdanie, bo niektóre wybory wzbudzają kontrowersje w sieci. Niemniej jednak fani często wychodzą z własnymi, intrygującymi koncepcjami, co idealnie sprawdza się również w przypadku ich nowego kandydata do zadebiutowania w czarodziejskim uniwersum.

Harry Potter - kto mógłby zagrać Lucjusza Malfoya?

Użytkownicy Reddita są przekonani, że odnaleźli perfekcyjnego aktora do roli ojca Draco. Wytypowali 42-letniego angielskiego aktora Dana Stevensa, którego możecie kojarzyć z występów w Downton Abbey, aktorskiej wersji Pięknej i bestii oraz roli Davida Hallera/Legiona. Bazując na popularności posta na platformie oraz liczbie komentarzy, można przyznać, że wielu fanów zgadza się z tą propozycją.

Co o tym myślicie? Czekamy na Wasze opinie w komentarzach.

