Nowa animacja od twórcy Samuraja Jacka. Tym razem Tartakowski poszedł w komedię

Nowe dzieło od twórcy tak znanych animacji jak Samuraj Jack, czy oryginalne Wojny Klonów będzie komedią dla dorosłych. Nadchodząca produkcja Genndy'ego Tartakowskiego opowie o niesfornym psiaku, który nagle dowiaduje się o nadchodzącej kastracji spowodowanej jego zachowaniem. Zwierzak podejmuje decyzję, aby swoje ostatnie chwile płodności spędzić w jak najlepszy sposób.

Fixed - zwiastun

Fixed – animowana komedia dla dorosłych o Bullu, przeciętnym, porządnym psie, który odkrywa, że następnego ranka czeka go kastracja! Gdy dociera do niego powaga tej przełomowej sytuacji, Bull uświadamia sobie, że potrzebuje jeszcze jednej, ostatniej przygody ze swoją paczką najlepszych przyjaciół, bo to jego ostatnie 24 godziny z klejnotami! Co mogłoby pójść nie tak...?

Komik i aktor Adam Devine użycza głosu Bullowi, a w obsadzie głosowej towarzyszy mu Idris Elba jako pewny siebie bokser o imieniu Rocco, Bobby Moynihan jako zabawny kumpel Lucky oraz Fred Armisen w roli jamnika influencera o imieniu Fetch. Prawdziwy obiekt jego westchnień – posągowa, rasowa suczka wystawowa Honey – przemawia głosem Kathryn Hahn. W obsadzie głosowej znaleźli się także Beck Bennett, Michelle Buteau i River Gallo.

Premiera animacji w Polsce odbędzie się 13 sierpnia 2025 roku.