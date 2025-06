Oczy Wakandy mogą zawierać debiut TEJ postaci. Przybędzie z "dalekiej, dalekiej przyszłości"

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Animation

Niedawno odbył się przedpremierowy pokaz pierwszego odcinka Oczu Wakandy, co jeszcze bardziej podsyciło plotki na jej temat. Sprawdźcie, jaka postać może zadebiutować w MCU właśnie w tym serialu animowanym.

Oczy Wakandy - nowa plotka

Według scoopera MyTimeToShineHello, w animacji miałaby zadebiutować przyszła Czarna Pantera MCU, znana jako The Intruder. Przybędzie ona z "dalekiej, dalekiej przyszłości" i nawiąże kontakt z wojownikami z przeszłości i teraźniejszości, by ostrzec ich przed przybyciem The Horde.

Raczej nie będzie to ta sama Czarna Pantera, która według plotek ma zadebiutować w Avengers: Doomsday obok Shuri, a zupełnie inna postać.

Oczy Wakandy z przedpremierą na festiwalu! Czego spodziewać się po 1. odcinku?

Oczy Wakandy - fabuła, obsada, data premiery

Oczy Wakandy to opowieść o wojownikach fikcyjnego afrykańskiego narodu zamieszkującego Wakandę i jego zasadach. Ma być to ściśle powiązane z MCU - jak żaden inny dotąd serial animowany Marvela. Zobaczymy, jak Wakanda zmieniała się na przestrzeni dziejów, co będzie powiązane z różnymi fazami kinowego uniwersum.

W potwierdzonej obsadzie głosowej znaleźli się: Cress Williams, Winnie Harlow, Anika Noni Ross, Steve Toussaint, Patricia Belcher, Larry Herron, Adam Gold, Lynn Whitfield, Jacques Colimon, Jona Xiao, Isaac Robinson-Smith, Gary Anthony Williams i Zeke Alton.

Premiera serialu Oczy Wakandy na Disney+ odbędzie się 6 sierpnia.