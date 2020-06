Flash - Hartley Sawyer zwolniony z serialu. Powodem kontrowersyjne tweety

The CW

Hartley Sawyer, który przez ostatnie trzy sezony w serialu Flash wcielał się w rolę detektywa Ralpha Dibny'ego aka The Elongated Mana został zwolniony z obsady produkcji. Powodem jest kilka tweetów o charakterze rasistowskim i mizoginistycznych, które aktor zamieścił w sieci zanim jeszcze otrzymał angaż do serialu. Mimo, że od tamtego czasu Sawyer skasował swoje konto, screeny z wpisami krążyły po sieci. Stacja The CW i Warner Bros TV odpowiedzialne za produkcję w oficjalnym oświadczeniu potępiły zachowanie aktora i stwierdziły, że nie tolerują uwłaczających uwag dotyczących płci, rasy czy orientacji seksualnej. Poniżej możecie zobaczyć screeny z kilku wspomnianych tweetów.

Sawyer przeprosił na Instagramie, zaznaczając, że tweety powstały dla żartu, dodając, że były to naprawdę okropne próby zwrócenia na siebie uwagi w tym czasie i jest mu bardzo przykro, jeśli jego słowa wyrządziły jakąkolwiek krzywdę.

Nie wiadomo, co stanie się z wątkiem Ralpha w kolejnym sezonie produkcji.