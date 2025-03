Killer Frost w DCU? Ponoć trwa casting na tajemniczą "Caitlin Bates"

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pojawiła się plotka, że DC Studios obsadza kobiecą postać o imieniu „Caitlin Bates” do filmu Clayface. W komiksach nie ma takiej bohaterki.

Kim może być tajemnicza „Caitlin Bates”?

Znany scooper Daniel Richtman podzielił się tą plotką i spekuluje, że może to być Caitlin Snow, znana również jako Killer Frost. Podobnie jak Clayface, to antagonistka ze świata DC. Jak można się domyślić po pseudonimie, jej moce są powiązane z lodem. Często jest przedstawiana jako wróg Firestorm. Oczywiście, to tylko teoria. Inna jest taka, że chodzi o żeńską wersję Hannibala Batesa aka Everymana. Jest także szansa, że to zupełnie nowa postać, stworzona na potrzeby produkcji.

Clayface - informacje o filmie aktorskim

Reżyserem jest James Watkins, który stworzył horror Nie mów zła. To nie przypadek. James Gunn powiedział, że ma nadzieję, „że będzie to prawdziwy horror dla osób, których w ogóle nie obchodzi DC”. Mike Flanagan napisał scenariusz. Ponoć na tyle dobry, że choć włodarze DCU nie planowali żadnej produkcji o złoczyńcy, to natychmiast dali zielone światło na ten projekt.

Castingi już ruszyły. Według wcześniejszych słów Jamesa Gunna aktorzy, którzy podkładali głos postaciom w animacjach DCU, będą wcielać się również w swoich bohaterów w produkcjach aktorskich. Clayface będzie jednak wyjątkiem. Choć w serialu Koszmarne Komando złoczyńcę zagrał Alan Tudyk, to aktor nie powtórzy swojej roli w nadchodzącym filmie aktorskim.

Zdjęcia do Clayface'a mają rozpocząć się latem 2025 roku. James Gunn będzie producentem wraz z Peterem Safranem i Mattem Reevesem, reżyserem Batmana. Producentami wykonawczymi będą Lynn Harris i Chantal Nong. Clayface ma zadebiutować 11 września 2026 roku.

