Arrow - TOP najlepszych protagonistów serialu [GALERIA]

Przez osiem sezonów serialu Arrow przewinęło się sporo pozytywnych bohaterów, którzy wspierali Olivera Queena w jego drodze obrońcy najpierw Starling City, a potem Star City. W związku z tym postanowiłem stworzyć dla Was mój subiektywny ranking protagonistów, którzy mocno zaznaczyli się w produkcji The CW (łącznie z głównym bohaterem). W mojej liście brałem pod uwagę zarówno postaci, które od początku reprezentowały tę ścieżkę sprawiedliwości w swoim działaniu, jak i te, które zmieniły się w czasie trwania serialu z antagonistów w popleczników Olivera (zapewne domyślacie się o kogo chodzi). Ponadto w rankingu znajdują się postacie, które mocno odcisnęły swoje piętno na historii Green Arrowa w tym konkretnym serialu, dlatego nie liczyłem gościnnych występów i crossoverów. Dlatego na liście nie znajdzie się na przykład Barry Allen. Pod uwagę, co do miejsc w rankingu brałem między innymi rozwój wątku danej postaci na przestrzeni całej historii, tego jak została napisana (rys psychologiczny itp.) oraz wpływ na poszczególne elementy serialu. Zapraszam do galerii.

27. Talia al Ghul