Supergirl - zdjęcia z drugiej części odcinka Back From the Future

Supergirl już 16 lutego zadebiutuje wraz z odcinkiem Back From the Future - Part Two, który będzie kontynuował wydarzenia z poprzedniego, kiedy to powrócił z przyszłości Winn Schott (Jeremy Jordan). Stacja The CW opublikowała serię nowych zdjęć z tego epizodu.

Wciąż odczuwalne będą skutki Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach, wydarzeń, w wyniku których Lex Luthor poważany jest jako bohater. W opisie nadchodzącego odcinka możemy przeczytać, że Alex (Chyler Leigh) spróbuje odszukać dowody przeciwko Luthorowi. Zobaczcie zdjęcia:

Supergirl - 12. odcinek 5. sezonu