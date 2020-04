Flash - zdjęcia z kolejnego odcinka 6. sezonu. Sekret Iris wychodzi na jaw

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

28 kwietnia na antenie stacji The CW zadebiutuje 17 odcinek 6. sezonu serialu Flash. Został on zatytułowany Liberation. W nim po ostatnich wydarzeniach Barry (Grant Gustin) przygląda się bliżej swojemu życiu z Iris (Candice Patton) i dokłada wszelkich starań, aby uratować swoją ukochaną z lustrzanego wymiaru. W tym czasie Eva (Efrat Dor) wykonuje odważny ruch. Zadebiutowały zdjęcia promujące ten odcinek. Są one dostępne w poniższej galerii.

Dla przypomnienia w tym sezonie Speed Force umarła po wydarzeniach w czasie Kryzysu. Zatem Barry musi używać swojej mocy w ograniczonym stopniu. Team Flash postanawia stworzyć sztuczną Speed Force, na kształt tej używanej przez Reverse-Flasha. Kluczem do tego rozwiązania ma być dziennik Nory.

Flash 6x17