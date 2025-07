Piraci z Karaibów 6 – kto może wrócić? Nie tylko Jack Sparrow

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Cały czas trwają prace nad filmem Piraci z Karaibów 6, o czym kilkakrotnie w 2025 roku mówił producent Jerry Bruckheimer. Według thedisinsider.com, w obecnym planie mamy zobaczyć powrót trzech postaci: Kapitana Jacka Sparrowa oraz – co jest zaskakujące – Willa Turnera i Elizabeth Swan. Innymi słowy, Orlando Bloom i Keira Knightley mieliby po raz pierwszy od trzeciej części wrócić na ekrany. Dziennikarz podkreśla, że będą to małe role, które miałyby wspierać nowych bohaterów tej historii, więc ani Jack Sparrow, ani pozostali nie mieliby głównych ról w tej opowieści.

Ranking nowych seriali fantasy, który rozwścieczy fanów gatunku. Tak głosował internet!

Piraci z Karaibów 6 – co wiemy?

Plan jest taki, by był to częściowy reboot, czyli skupienie na nowych postaciach i kompletnie nowym kierunku dla serii. Konkretne informacje nie zostały jednak do tej pory ujawnione. Według dziennikarza wciąż poszukiwany jest reżyser, więc gdy taki zostanie wybrany, pod jego okiem gotowy scenariusz Craiga Mazina i Teda Elliotta zostanie poprawiony pod jego wizję.

W raporcie portalu czytamy również, że drugi projekt Pirates of the Caribbean, który miał być filmem z Margot Robbie w roli głównej, został wstrzymany. Twierdzi się, że raczej został skasowany i nie powstanie.

Wszystkie informacje są nieoficjalną plotką. Czekamy na ich potwierdzenie lub zdementowanie.