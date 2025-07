Co dalej z DCU? Superman może otrzymać dwa serialowe spin-offy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

DCU wystartowało na dobre wraz z premierą kinowego Supermana od Jamesa Gunna, a do łask powróciła też poprzednia nazwa HBO Max. Wedle plotek Warner Bros. Discovery jest zainteresowane połączeniem obu tych marek. Wszystko wskazuje na to, że Superman będzie udanym początkiem nowego uniwersum i zarobi solidne pieniądze w globalnym box office. A co dalej?

Nowy raport od informatorów Wall Street Journal ujawnił, jakie plany na przyszłość DCU może mieć Warner Bros. Discovery. Już od jakiegoś czasu było wiadomo o aktualnym sposobie działania. DCU ma otrzymywać dwa filmy kinowe rocznie, do tego produkcję animowaną oraz rozmaite seriale - zarówno aktorskie, jak i animowane. Te ostatnie mają być skierowane głównie dla HBO Max, choć na przykład Latarnie są tworzone przez HBO.

Insiderzy zdradzili możliwe plany na dwa serialowe spin-offy Supermana. Jeden z nich miałby się skupiać na postaci Mr. Terrifica, którego w filmie odgrywa Edi Gathegi. Drugi zaś opowiadałby o przygodach Jimmy'ego Olsena, czyli postaci Skylera Gisondo.

Na razie nie są to potwierdzone informacje, więc należy je traktować z przymrużeniem oka. Bylibyście zainteresowani obejrzeniem solowych przygód tych postaci?

Oto dotychczas zapowiedziane seriale DCU