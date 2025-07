Kontrowersyjny i mroczny zwrot akcji w Supermanie. To duża zmiana względem kanonu!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Reklama

Film o Supermanie bez kontrowersji, to film stracony. Tak można pomyśleć po seansie nowej produkcji Jamesa Gunna, która jest oficjalnym startem dla aktorskiej części DCU. Mimo świetnych opinii krytyków i prognozowanego udanego otwarcia w box office, jeden z wątków może wywołać burzliwe dyskusje w sieci. O co dokładnie chodzi?

Co dalej z DCU? Superman może otrzymać dwa serialowe spin-offy

Kontrowersyjny i mroczny zwrot akcji w Supermanie

James Gunn od samego początku zapowiadał powrót do korzeni komiksów o Supermanie. Nowy film miał być pełen nadziei, humoru i lekkości, która charakteryzuje tego bohatera. Miał odejść w pełni od poważniejszej i mroczniej interpretacji Zacka Snydera i Henry'ego Cavilla. Gunn postanowił jednak wprowadzić dużą zmianę względem kanonu Człowieka ze stali.

UWAGA NA SPOILERY

W filmie w Fortecy Samotności, czyli bazie Supermana, znajduje się nagranie od jego rodziców z Kryptonu - Jor-Ela i Lary Lor-Von. Pierwsza połowa wiadomości jest tradycyjnym przekazem konieczności niesienia nadziei i dobra. Rodzice Kal-Ela nakazują mu przewodzenie ludzkiej rasie i pomaganie jej w osiągnięciu cudów. Okazuje się, że druga część wiadomości jest zaszyfrowana. Udaje się ją rozszyfrować dopiero The Enginner po ataku Lexa Luthora na Fortecę. To wtedy dochodzi do zwrotu akcji. Otóż rodzice Supermana w rzeczywistości wysłali syna na Ziemię, by ten ją z czasem podporządkował sobie. Pada nawet sugestia, by ten miał jak najwięcej dzieci z ludzkimi kobietami, żeby w ten sposób odbudować rasę Kryptończyków. Ten przekaz zostaje wykorzystany przeciwko Supermanowi przez Lexa Luthora, który upublicznia nagranie. Człowiek ze stali początkowo temu nie dowierza i podobnie do publiczności uważa, że to zmanipulowana wersja. Jednak nic bardziej mylnego - to sama prawda.

Taki zabieg z pewnością będzie komentowany szeroko w sieci, ponieważ wywraca do góry nogami przyzwyczajenia fanów komiksów, gdzie te postaci były przedstawiane najczęściej w pozytywnym świetle. A co Wy sądzicie o takiej zmianie?

Ranking filmów o Supermanie po premierze nowej produkcji