Friends: The Reunion - pełny zwiastun. Przyjaciele spotykają się po latach

fot. materiały prasowe

Pełny zwiastun programu specjalnego The Friends: Reunion pokazuje spotkania obsady serialu Przyjaciele po latach. Wspominają, żartują i zdradzają ciekawostki z czasów pracy nad kultową produkcją. Na ekranie zobaczymy głównych aktorów, czyli będą to Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry oraz David Schwimmer.

Program był kręcony w tym samym miejscu, w którym serial Przyjaciele w latach 90. na terenie Warner Bros. Studio w Burbank. Reżyserem jest Ben Winston. Producentami są twórcy serialu Marta Kauffman, David Crane i Kevin Bright.

Przyjaciele - zwiastun programu

W programie pojawią się fani będący znany i rozpoznawalnymi gwiazdami. Na liście podanej przez HBO Max są David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon i Malala Yousafzai.

Friends: The Reunion - premiera tylko w USA już 27 maja na HBO Max. Według informacji HBO Polska program nie trafi do Polski do platformy HBO GO.