Aktor Shao Kahna o zwiastunie Mortal Kombat II. "Zabrzmi to źle"

fot. Warner Bros.

Martyn Ford, wcielający się w Shao Kahna w nadchodzącym filmie Mortal Kombat II, zdradził kilka interesujących szczegółów dotyczących sequela. Produkcja jest jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów 2025 roku, a mimo że niedawno zaprezentowano nowy zwiastun, Ford sugeruje, że wciąż nie widzieliśmy najważniejszych momentów. Aktor tak skomentował ostatnio opublikowane wideo:

Film jest niesamowity, szczerze mówiąc. Obejrzałem zwiastun – i zabrzmi to źle, mam nadzieję, że nikt nie słucha – i pomyślałem: ‘Nie pokazali, moim zdaniem, najlepszych fragmentów.’ A ten zwiastun poradził sobie świetnie. Więc gdy ludzie zobaczą cały film, będą w szoku. Produkcja ma ogromną głębię – od fabuły, przez humor, po akcję. Film jest fenomenalny.

Według aktora, materiał promocyjny zaledwie musnął powierzchnię tego, co znajdzie się w filmie, który ma być większy, brutalniejszy i pełen odniesień do lore gry, a jednocześnie oferować więcej humoru i rozwiniętą historię niż poprzednia część. Nie sposób jednak powiedzieć, czy to część kampanii marketingowej, czy druga część faktycznie podniesie poprzeczkę względem słabo wspominanego pierwszego filmu.

Mortal Kombart II - zdjęcia