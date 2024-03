Fundacja - 3. sezon ma nowego reżysera

Źródło: materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że reżyserskie obowiązki Davida S. Goyera przejmie Tim Southam. Znany jest on z takich seriali jak One Piece, Zagubieni w kosmosie, Locke & Key, Amerykańscy bogowie oraz The Walking Dead: Daryl Dixon. Przeważnie pracuje jako reżyser odcinków seriali.

Jako że David S. Goyer nakręcił część materiału do pierwszych trzech odcinków wiosną 2023 roku zanim wybuchły strajki aktorów i scenarzystów, zadaniem Southama będzie najpierw je dokończyć. Nakręcono jakieś 80% materiału pierwszego odcinka oraz około 50% drugiego i trzeciego.

Ta zmiana jest efektem zakulisowych zawirowań mających na celu zmniejszenie budżetu serialu Fundacja, który za bardzo urósł. To była przyczyna, dla której znacznie opóźniono wznowienie prac nad 3. sezonem. Na ten moment jeszcze nie wybrano osoby będącej showrunnerem, która na tym stanowisku zastąpi Goyera. Scenariusze są jednak gotowe do nakręcenia, więc na tym etapie reżyser może z tym pracować bez udziału kolejnej osoby. Poza tym sam Goyer nie został się z Fundacją w pełni: nadal ma zajmować się scenariuszami, pracując z Los Angeles.

Fundacja w Polsce

6 marca 2024 roku zostaną wznowione prace na planie. Serial ma być kręcony w Pradze w Czechach oraz w czterech polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Lublinie i Katowicach.

W obsadzie są Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann, Isabella Laughland, Kulvinder Ghir, Ella-Rae Smith, Holt McCallany, Rachel House, Nimrat Kaur, Ben Daniels oraz Dimitri Leonidas.

Data premiery 3. sezonu nie jest znana.