Nowy Koszmar Minionego Lata z aktorką z pierwowzoru. Jennifer Love Hewitt powróci!

Źródło: Columbia Pictures

Jennifer Love Hewitt podpisała umowę z Sony Pictures i wystąpi w Koszmarze Minionego Lata – najnowszym filmie spod tej franczyzy. Z oryginalnej obsady powróci także Freddie Prinze Jr., a także dołączy kilku nowych aktorów – Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers oraz Jonah Haur-King.

Za reżyserię produkcji odpowiada Jennifer Kaytin Robinson, a scenariuszem zajmą się Sam Lansky i Kaytin Robinson na podstawie szkicu autorstwa Leah McKendrick. Producentem filmu jest Neal Moritz.

Koszmar minionego lata – fabuła, data premiery

Oryginał z 1997 rokuopowiada o czwórce przyjaciół (Freddie Prinze Jr, Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar i Ryan Phillippe), których losy splatają się z powodu tragicznego wypadku. Spotykają się ponownie, gdy w ich małym nadmorskim miasteczku zaczyna ich prześladować maniak z hakiem. Film posiada dwa sequele – Koszmar następnego lata z 1998 roku oraz I’ll Always Know What You Did Last Summer z 2006 roku.

Koszmar Minionego Lata zadebiutuje w kinach 18 lipca 2025 roku.