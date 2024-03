Nie musisz być fanem Diuny, żeby kochać science fiction. Lekkie filmy i seriale sci fi dostarczające wspaniałej rozrywki

fot. materiały promocyjne

Diuna to monumentalne wydarzenie filmowe, które ma wielkie znaczenie nie tylko dla fanów science fiction, ale wszystkich miłośników popkultury. Jednakże dla niektórych kinomanów seans tego filmu może stanowić wyzwanie. Arcydzieło Denisa Villeneuve'a, podobnie jak pierwowzór literacki wymaga od widzów zaangażowania intelektualnego w przedstawianą historię. Skupia się na wątkach egzystencjalnych, duchowych, społecznych i politycznych. Nie bawi się w ozdobniki, mające na celu połechtać widzów łaknących niezobowiązującej rozrywki. Już sam początek pierwszej części, w którym autor stopniowo buduje kontekst historii, skupiając się na metafizyce, może być zbyt wymagający dla widzów preferujących inne formy filmowe. Diuna nie idzie drogą wytyczoną przez blockbustery, w których to w pierwszych minutach muszą pojawić się spektakularne wydarzenia, mające za zadanie przyciągnąć za wszelką cenę uwagę masowej widowni. Villenuve stosuje wręcz literacką narrację - we wprowadzeniu poznajemy bohaterów, układ polityczny, wtapiamy się w klimat. Dopiero później napięcie wzrasta.

Science fiction to gatunek o ogromnym zróżnicowaniu, przyciągający zarówno entuzjastów głębszej fantastyki, jak i tych, którzy szukają jedynie kosmicznej przygody przekraczającej granice wyobraźni. Istnieje wiele produkcji kontrastujących z Diuną pod względem wagi podjętej problematyki i sposobu jej przedstawienia. Mowa tu o dziełach, które skupiają się głównie na dostarczeniu świetnej rozrywki i wpływaniu na emocje, nie zagłębiając się w kwestie egzystencjalne. W poniższej galerii zebraliśmy filmy i seriale science fiction, mogące przypaść do gustu tym, którzy niekoniecznie podzielają wizję artystyczną Denisa Villeneuve'a. Znajdzie się tam coś zarówno dla miłośników humoru, jak i tych, którzy szukają produkcji pełnych napięcia i grozy. Zaznaczmy jednak, że sympatia do poniższych produkcji nie skreśla Diuny i jej podobnych dzieł, niosących ze sobą przede wszystkim wartość intelektualną. Fantastyka naukowa to jeden z nielicznych gatunków, który równocześnie może bawić, jak i rozwijać.

Lekkie filmy i seriale science fiction będące wspaniałą rozrywką

Kinowe Uniwersum Marvela - filmy i seriale

Jakiś czas temu na łamach naszego portalu ukazało się zestawienie produkcji, które w odróżnieniu do tych powyższych, stanowią wyzwanie intelektualne. Przypominamy galerie filmów i seriali, które podobnie jak Diuna, zmuszają do myślenia.

Głębokie i mądre produkcje science fiction