Furiosa – nowe zdjęcie Dementusa. Bohater będzie kimś więcej niż „sadystycznym szaleńcem”

fot. materiały prasowe

Reklama

W całej serii Mad Max nie brakuje szalonych postaci, które zaadaptowały się do postapokaliptycznego świata w sposób, który wykracza poza wszelką ludzką moralność i etykę. Właśnie takim bohaterem będzie Dementus, w którego wciela się Chris Hemsworth. Aktor miał okazję wcielić się w postać, która w filmie Furiosa będzie duchowym spadkobiercą takich antagonistów, jak Lord Hummungus, czy Nieśmiertelny Joe.

Furiosa - Chris Hemsworth opowiada o postaci Dementusa

Hemsworth wprost przyznał, że Dementus nie będzie pozytywną postacią:

To dość okropna osoba. Przez cały film wracaliśmy do pytania: „To jest zło, ale jaki kryje się za tym motyw?” To nie tylko sadystyczny szaleniec. Posiada prawdziwy cel, on knuje i planuje, i jest dziesięć kroków przed wszystkimi innymi.

Aktor odniósł się również do relacji między jego bohaterem a Furiosą:

Myślę, że postrzega siebie jako ojca. W jego oczach widać ojcowski charakter i naturę tej relacji. Jestem pewien, że Furiosa nie zgodziłaby się z tym.

Gwiazdor dodał także, że w filmie wystąpił w kilku odważnych scenach akcji:

Rydwan to najdziksza maszyna, jaką kiedykolwiek prowadziłem, i cieszyłem się każdą sekundą spędzoną na siedzeniu. Jest także taka scena, w której w pewnym momencie zwisam z dźwigu i ląduje na monster trucku, a potem w pojeździe ktoś odpina mnie z uprzęży i ​​ciężarówka zaczyna się palić.

Furiosa – galeria

Poniżej możecie zobaczyć wspomniane wcześniej nowe zdjęcie z filmu, na którym Dementus w białym okryciu na głowie stoi u boku swojej świty.

Furiosa

Furiosa - fabuła

Historia zbuntowanej wojowniczki Furiosy, zanim połączyła siły z Mad Maxem w Fury Road. Gdy świat upadł, młoda Furiosa (Taylor-Joy) zostaje porwana z Zielonego Miejsca Wielu Matek i wpada w ręce wielkiej hordy motocyklistów dowodzonej przez Warlorda Dementusa (Hemsworth). Przemierzając Pustkowia, natrafiają na Cytadelę, której przewodzi Immortan Joe. Podczas wojny dwóch Tyranów o dominację, Furiosa musi przetrwać wiele prób, przygotowując środki na znalezienie drogi do domu.

Furiosa - premiera została zaplanowana na 24 maja 2024 roku.