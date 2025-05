Tak Marvel chce wprowadzić X-Menów w MCU. Śmierć Thora i wielkie spotkanie Scarlet Witch

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Marvel w najbliższej przyszłości szykuje dla nas szereg niespodzianek - przynajmniej tak wynika z nowego raportu na temat wielu przyszłych odsłon MCU, którym podzielił się Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus. Wyjawia on choćby, w jaki sposób do multiwersum zostaną dołączeni X-Meni: fundamentalną rolę w tej sprawie ma odegrać Valentina Allegra de Fontaine, która "miała kontakt z wyjątkowo złowrogimi i podejrzanymi osobami". Jedną z nich może być Mister Sinister, wielki wróg mutantów, który rzekomo brał udział w eksperymentach prowadzonych przez postać Julii Louis-Dreyfus. To właśnie dlatego w ich wyniku prawdopodobnie dojdzie do powstania genu X.

Perez zdradza również inne rewelacje. I tak według pierwotnych planów Scarlet Witch w Avengers: Doomsday bądź Secret Wars miała spotkać na ekranie swojego ojca, Magneto. Relacja obu postaci byłaby oparta na sposobie ukazywania ich interakcji w serialu animowanym Wolverine and the X-Men z lat 2008-2009. Nie jest jednak jasne, czy Marvel w tej sprawie trzyma się wcześniejszego pomysłu.

Oto pozostałe z udostępnionych przez The Cosmic Circus nowinek:

choć Wanda Maximoff w dalszym ciągu będzie miała wpływ na MCU po Secret Wars, Marvel "ustawia fundamenty pod przejęcie władzy przez jej synów, Billy'ego i Tommy'ego";

pojawienie się Spider-Mana bądź jego brak w Doomsday nie wpłynie na wydarzenia ukazane w Brand New Day; w przypadku pierwszej opcji byłby to jedynie "prosty dodatek";

Petera Parkera w chwili obecnej "nie stać" na nowy kostium - oczekuje się, że na ekranie znów przywdzieje on jego "domową wersję", być może podobną do tej znanej z Homecoming;

portretowany przez Anthony'ego Ramosa The Hood z serialu Ironheart powinien powrócić w kolejnych projektach MCU;

nie jest wykluczone, że Moon Knight doczeka się drugiego sezonu (zwłaszcza biorąc pod uwagę "świetne" pomysły na samą historię), ale najprawdopodobniej wydarzy się to dopiero po premierze hipotetycznego filmu Midnight Sons;

pomimo tego, że prace nad serialem Nova są obecnie wstrzymane, produkcja odegra kluczową rolę w którejś z kolejnych faz MCU, podobnie jak było to z Lokim;

owszem, istniały plany na to, by w Doomsday bądź Secret Wars uśmiercić Thora; Perez podkreśla jednak, że niekoniecznie będzie to oznaczać ostatni występ Chrisa Hemswortha w Kinowym Uniwersum Marvela, gdyż na jego postać "czeka jeszcze miejsce w Walhalli".

Najgorzej napisane postacie MCU. Bohaterowie produkcji Marvela potrafią irytować...