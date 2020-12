Gal Gadot, Brie Larson i Tom Holland pojawią się na gali The Game Awards 2020

The Game Awards

Końcówka roku to tradycyjnie już czas, w którym odbywa się gala The Game Awards. Nie inaczej będzie w tym roku, a fani mogą spodziewać się nie tylko przyznania nagród dla najlepszych produkcji ostatnich miesięcy, ale też i wielu interesujących zwiastunów oraz emocjonujących zapowiedzi. Nie zabraknie też występów gwiazd. Geoff Keighley, czyli organizator i prowadzący wydarzenia, poinformował na swoim Twitterze, że podczas tegorocznej edycji zobaczymy m.in. Gal Gadot, Brie Larson i Toma Hollanda. Niektórzy podejrzewają, że obecność tego ostatniego może zwiastować jakąś formę promocji filmu Uncharted - trudno wyobrazić sobie lepszą okazję do przedstawienia zwiastuna lub materiałów z planu. Gościem "muzycznym" będzie zaś Eddie Vedder, wokalista zespołu Pearl Jam.

The Game Awards 2020 - gala rozpocznie się 10 grudnia. Całe wydarzenie będzie można śledzić dzięki internetowym transmisjom.