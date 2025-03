Star-Lord wróci, ale nie do Strażników Galaktyki? Takiego duetu nikt się nie spodziewał

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wśród grafik koncepcyjnych z MCU, które wyciekły w ostatnich dniach przez działania ilustratorki Mushk Rizvi i później zostały przez nią usunięte, jest jedna wyjątkowo interesująca. Przedstawia dwie postacie z MCU, które do tej pory niewiele łączyło, siedzące razem na kanapie. Są to Star-Lord (który był liderem Strażników Galaktyki, a teraz jest na „emeryturze” na Ziemi) oraz Biały Vision (którego poznaliśmy w finale WandaVision i niedługo ma dostać swój solowy serial).

Co to może oznaczać? Na grafice Star-Lord przyjacielsko obejmuje Białego Visiona, który trzyma pilot do telewizora. Przed nimi jest stół, na którym widać napoje i pizzę. Nie da się ukryć, że klimat jest bardzo domowy, przez co wiele osób uważa, że Star-Lord i Biały Vision zostaną współlokatorami w MCU. Miałoby to sens biorąc pod uwagę fakt, że według Jamesa Gunna studio pragnęło kontynuować historię Petera Quilla po finale Strażników Galaktyki 3.

