foto. naEKRANIE.pl

Reklama

Amerykańska platforma Netflix nie zwalnia tempa po frekwencyjnym sukcesie nowej wersji Znachora w reżyserii Michała Gazdy z Leszkiem Lichotą w tytułowej roli. W niedawnym wywiadzie dla serwisu Onet Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor ds. filmów w Europie Środkowo-Wschodniej w serwisie Netflix, przyznał, że pojawiła się pewna moda na klasyczne polskie melodramaty, a producenci zaczęli otwierać się na tworzenie większych produkcji.

„Bardzo się cieszę, że i filmowcy, i producenci zainteresowali się klasycznymi opowieściami, które znają całe pokolenia Polaków. Przez długi czas rzeczywiście nie było nimi zainteresowania, a teraz udało się taką falę wzbudzić. Pojawiają się rozmaite pomysły na nowe wersje, na remaki, na rebooty. To dobrze dla widzów. Pokazuje to, jak silne są te historie i jak mocno budują naszą tożsamość kulturową. To zupełnie naturalne zjawisko, że interesujemy się tym, co dobrze znamy, co ukształtowało nasze gusta i preferencje”.

Okazuje się, że platforma pracuje już nad kolejną ekranizacją kultowej polskiej powieści. Tym razem będzie to Lalka Bolesława Prusa. Trwająca kilka lat preprodukcja dobiegła właśnie końca i już w czerwcu ekipa wejdzie na plan.

Jak udało nam się ustalić, reżyserem nowej wersji Lalki będzie Paweł Maślona, w 2024 roku nagrodzony Orłem jako najlepszy reżyser za film Kos, a w 2018 roku za najlepszy debiut (Atak paniki) na festiwalu Młodzi i Film. Autorem scenariusza jest Paweł Demirski, twórca takich seriali jak Artyści czy Udar. Producentem z ramienia Netflixa jest Akson Studio Sp. z o.o, stojące za serialem 1670 i filmem Filip. Skład obsady jest trzymany w ścisłej tajemnicy. Podobno w rolę Stanisława Wokulskiego ma wcielić się Tomasz Schuchardt, ale nie udało nam się potwierdzić tej informacji.

Będą dwie Lalki

Okazuje się, że widzowie dostaną dwie wersje ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Oprócz tej, nad którą pracuje dla Netflixa Paweł Maślona, powstaje też wersja dla Telewizji Polskiej, za którą odpowiada reżyser Maciej Kawalski. Projekt zakłada film i rozszerzoną wersję w postaci serialu. Zdjęcia wykona Piotr Sobociński Jr. Producentem z ramienia studia Gigant Films został Radosław Drabik. Niedawno ogłoszono, że rola Stanisława Wokulskiego przypadła Marcinowi Dorocińskiemu, a jako Izabelę Łęcką zobaczymy Kamilę Urzędowską.

Lalka – o czym jest powieść?

Kupiec galanteryjny Stanisław Wokulski dzięki majątkowi zdobytemu na wojnie rosyjsko-tureckiej wkrada się w łaski warszawskiej arystokracji. Ale to nie próżność pcha go na salony, a obezwładniająca miłość do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej. Od kiedy po raz pierwszy ujrzał ją w teatrze, wszystkie jego działania podporządkowane są jednemu celowi: zdobyciu serca ukochanej i pozyskaniu względów jej ojca. Ta historia miłosna jest jednak tylko wymówką, by pokazać warszawską społeczność tamtych lat, jej blaski i cienie.

Wcześniejsze wersje Lalki

Powieść Bolesława Prusa doczekała się już dwóch ekranizacji. Pierwsza powstała w 1968 roku i nakręcił ją Wojciech Has. Wokulskiego zagrał Mariusz Dmochowski, a w Łęcką wcieliła się Beata Tyszkiewicz. Jednak popularniejszą wersją jest serial nakręcony w 1977 roku przez Ryszarda Bera. W skład gwiazdorskiej obsady weszli: Jerzy Kamas jako Wokulski, Małgorzata Braunek jako Izabela Łęcka, Bronisław Pawlik jako Ignacy Rzecki i Emil Karewicz jako Hrabia Łęcki.

Okazuje się, że będziemy mieli aż cztery różne wersje tej klasycznej powieści.