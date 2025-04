Tak mógł wyglądać Leader w Kapitanie Ameryce? Zobacz zdjęcia poprzedniego designu

BlueWhaleMakeUp to zespół, który był zaangażowany do stworzenia makijażu dla postaci Leadera granego przez Tima Blake'a Nelsona. Wraz z postępującymi pracami nad filmem, design postaci się zmienił. Ekipa postanowiła opublikować na Instagramie zdjęcie aktora w pierwszej wersji charakteryzacji. Post i jego tłumaczenie można zobaczyć poniżej:

Natura tworzenia filmów wymaga od nas elastyczności — by odpowiadać kreatywnością, a nie przywiązaniem.

Początkowo zostaliśmy zaangażowani do zaprojektowania i wykonania praktycznego makijażu dla postaci The Leadera, granego przez niezrównanego Tima Blake’a Nelsona w filmie Kapitan Ameryka: Nowy Wspaniały Świat. Jak to często bywa w świecie kina, historia ewoluowała, a podczas dokrętek zmienił się kierunek artystyczny. Nasza wersja ostatecznie nie została użyta w finalnym montażu.

Mimo to jesteśmy niesamowicie dumni z pracy, którą wykonaliśmy.

Czerpiąc inspirację z oryginalnych komiksów, stworzyliśmy wygląd, który był zarówno osadzony w rzeczywistości, jak i ikoniczny — wierny źródłu, a jednocześnie dopracowany i naturalnie realistyczny. Pod względem technicznym byliśmy zachwyceni, jak lekki i komfortowy okazał się ostateczny makijaż dla aktora — co było możliwe dzięki zaangażowaniu niezwykłego zespołu.