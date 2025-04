fot. materiały prasowe

Reklama

Deadpool & Wolverine z 2024 roku był największym hitem Marvel Studios i jednym z dwóch filmów, który przekroczył granicę miliarda dolarów wpływów w ogólnoświatowym box office. Wiele się mówiło nawet o kampanii oscarowej, ale do tego ostatecznie nie doszło. Wszyscy spodziewają się, że Pyskaty Najemnik i Rosomak powrócą jeszcze w ramach MCU, chociaż Ryana Reynolds i Hugh Jackman nie dostali krzesełek podczas ogłoszenia obsady Avengers: Doomsday. Możliwe jednak, że będzie to niespodzianka lub są szykowni na kolejną odsłonę, czyli Secret Wars.

Thunderbolts* niczym Szklana pułapka? To mogło być możliwe

Tymczasem Ryan Reynolds też ma niespodziankę dla fanów. Mimo nieustannych kontrowersji wokół sprawy sądowej Justina Baldoniego i małżonki Reynoldsa, Blake Lively, popularny aktor znalazł czas na szykowanie nowego projektu. Potwierdził to w rozmowie z Time:

Jeśli Deadpool dołączy do Avengers lub X-Men, to będzie koniec. Spełni się jego największe marzenie. Nie możemy mu tego dać.

Aktor przyznał też w wideo, żę obecnie jest w trakcie "pisania czegoś", co będzie mieć cechy filmu grupowego. Nie sprecyzował jednak, czy będzie to kontynuacja Deadpool & Wolverine, a może inne podejście do kolejnych przygód Pyskatego Najemnika.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez TIME (@time) ROZWIŃ ▼

Avengers: Secret Wars - kogo możemy zobaczyć na ekranie?