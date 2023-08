Gal Gadot o swojej postaci z Fast and Furious. Co dalej?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W filmie Szybcy i wściekli 10 Gal Gadot wróciła do roli Giselle. Do tej pory sądziliśmy, że postać zginęła w widowisku Szybcy i wściekli 6 i o to została zapytana przez dziennikarza magazynu GQ.

Szybcy i wściekli 10 - Gal Gadot komentuje

Tak odpowiedziała:

- Widziałeś ciało? Ja nie widziałem jej zwłok. A ty?

Nawiązała więc do pewnej niepisanej zasady - jeśli nie widzieliśmy, że postać naprawdę zginęła, wszystko jest możliwe.

Natomiast w rozmowie z czasopismem Flaunt aktorka wspomina, że gdy Szybcy i wściekli 10 weszli do kin, dostawała reakcje od przyjaciół, którzy tak jak wszyscy widzowie byli zaskoczeni, że Gal Gadot wróciła jako Giselle. Gadot przyznaje w rozmowie, że nic nie może powiedzieć o przyszłości jej postaci, bo innymi słowy podpisała NDA i jej tego zabronili. Ma to pozostać tajemnicą.

Tak wyjaśniła, dlaczego jej zdaniem to dobry czas, by do tego powrócić:

- Oni jako pierwsi dali mi szansę w Hollywood. Wciąż miłość fanów mnie porusza. Przez lata fani mnie ciągle pytali i zachęcali do powrotu. Mówili: wróć, wróć. Nawet raz zrobili kampanie w sieci, by do tego doprowadzić. To było coś niesamowitego dla mnie i nie lekceważę tego. Dlatego pomyślałam, że może właśnie teraz jest dobry czas na powrót. To ekscytujące i wydaje się pasować.

Przypomnijmy, że Gadot zadebiutowała w serii w filmie Szybko i wściekle z 2009 roku, czyli w czwartej części serii. Potem występowała jeszcze w filmach Szybcy i wściekli 5 oraz Szybcy i wściekli 6.

Zobaczymy ją więc w nadchodzącym widowisku Szybcy i wściekli 11.