Daredevil jednak nie spełni marzenia i nie dołączy do Avengers. Aktor komentuje ogłoszenie obsady

Marvel Studios ogłosiło już obsadę do Avengers: Doomsday, choć zdaniem wielu informatorów nie wszystkie krzesełka zostały pokazane i faktyczna obsada prezentuje się jeszcze okazalej. Mimo tego twierdzą, że niektóre z wyczekiwanych przez fanów postaci i tak nie znajdą się w nadchodzącym widowisku MCU. Wśród nich podaje się też Charliego Coxa, czyli ekranowego Diabła Stróża. A jak aktor odnosi się do swojej nieobecności?

Charlie Cox został o to zapytany w rozmowie z Colliderem. Tak brzmiała jego odpowiedź w kwestii absencji w Avengers: Doomsday:

Nie ma mojego krzesełka, prawda? Słuchaj. Te informacje docierają do nas [aktorów] tak samo jak do reszty. Przynajmniej do tej pory tak było. Ktoś wysłał mi linka [do filmiku z ogłoszeniem obsady]. Próbowałem znaleźć moje krzesło. Nie było go. Może innym razem.

Aktor jeszcze w 2024 roku opowiadał, że chętnie dołączyłby do najpotężniejszych herosów na Ziemi jako Daredevil, ale najwidoczniej na to jeszcze poczeka:

Muszę być bardzo ostrożny. Nie mogę tego powiedzieć! Nie powiem, bo jest wiele postaci, z którymi chciałbym połączyć siły. Ale jest jedna konkretna grupa, do której chciałbym dostać zaproszenie. Ale o tym porozmawiamy później!

