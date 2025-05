Kto miał być złoczyńcą w Thunderbolts*? Oryginalny pomysł zaskakuje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W filmie Thunderbolts* złoczyńcą okazało się mroczne alter ego Boba aka Void. Dzięki temu dostaliśmy oryginalnego jak na standardy MCU antagonistę, związanego z tematem zdrowia psychicznego i pochłaniającą człowieka depresją. Początkowo jednak twórcy mieli zupełnie inne i bardziej przyziemne plany, które nieco bardziej pasują do standardowej formuły Marvela.

Kto miał być złoczyńcą w Thunderbolts*?

Eric Pearson w rozmowie z portalem ScreenRant zdradził, że oryginalnie złoczyńcą w Thunderbolts* miał być John Walker aka U.S. Agent, którego zagrał Wyatt Russell.Jak wyjaśnia scenarzysta, Valentina Allegra de Fontaine miałaby mu wmówić, że jego serum Super Żołnierza przestaje działać. Wzmacniając jego moce, U.S. Agent stałby się chodzącą bombą zegarową, podobnie jak prezydent Ross.

Oryginalnie w wersji roboczej filmu mieliśmy Johna Walkera w roli złoczyńcy. Val przekonałaby go, że jego serum przestaje działać i wmówiłaby mu, że podaje mu leki, by podtrzymać jego działanie. Tak naprawdę byłby bombą zegarową; czymś w rodzaju Hulka.

Fot. Marvel

Dlaczego zrezygnowano z tego pomysłu?

Scenarzysta przyznał, że ta wersja była całkiem fajna, ale ostatecznie nie pasowała mu do tonu filmu. „Chciałem dać im zagrożenie, którego nie byliby w stanie pokonać pięściami, a które zmusi ich, by się do siebie zbliżyli” wyjaśnił.

W programie Marvel Writers, w którym brałem udział w 2010 lub 2011 roku, czytałem komiksy o Sentrym. Jest jak Złoty Bóg Dobra kontra Czyste Zło. Zapytałem siebie: a co, jeśli ta heroiczna ambicja i wysokie poczucie własnej wartości będą musiały zderzyć się ze wstrętem do samego siebie, depresją i samotnością? Ta postać reprezentuje praktycznie całą podróż naszych bohaterów w jedną całość. Więc wykorzystałem ją i okazało się, że pasuje idealnie do tej historii.

Pearson dodał, że w przypadku Sentry'ego starał się przenieść tyle elementów z komiksów, ile mógł, by uhonorować materiał źródłowy.

PeakPX/Marvel

W Thunderbolts* miał pojawić się Kang?

Scenarzysta potwierdził również, że początkowo planował scenę po napisach, związaną z postacią Kanga Zdobywcy. Możemy się domyśleć, że zrezygnował z niej przez problemy prawne Jonathana Majorsa, którego Marvel zwolnił, a jego złoczyńcę zastąpił Doktorem Doomem. Później myślał również nad czymś, co byłoby powiązane z serialem Hawkeye, w którym ważną rolę odegrały Yelena i Valentina. Ostatecznie jednak uznał, że minęło zbyt wiele czasu od premiery 1. sezonu.

Reżyser filmu Jake Schreier wyjawił za to w rozmowie z Colliderem, że scena, w której Red Guardian robi zakupy w supermarkecie, mogła wyglądać inaczej. Początkowo planowali, by pokazać stare nagrania, związane z drużyną sportową Thunderbolts, w której grała mała Yelena. Opowieści o niej przewijały się przez cały film.

