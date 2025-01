Kto będzie Batmanem w DCU? Andy Muschietti z konkretami - na pewno NIE będzie to...

fot. DC Comics

Od jakiegoś czasu fani DC zadają sobie pytanie, co stanie się dalej z Batmanem Roberta Pattinsona. Produkcja jest nieustannie przekładana i na ten moment jej premiera jest zapowiedziana na 1 października 2027 roku. Kiedy powstawała pierwsza część, DCU było jeszcze w powijakach, a Matt Reeves dostał wolną rękę na stworzenie kryminalnej, przyziemnej sagi, za co fani pokochali tę interpretację postaci. Teraz jednak pytanie brzmi - czy Robert Pattinson może zostać Batmanem również w DCU?

Kiedy James Gunn przejął stery nad nowym uniwersum adaptującym postaci z komiksów DC, zapowiedziano wówczas film The Brave and the Bold, który opowiadałby o Batmanie i jego synu. Byłaby to inna wersja postaci od tej Pattinsona. Reżyserem projektu jest nadal Andy Muschietti. Kilka dni temu sieć obiegło nagranie, w którym Matt Reeves zapytany o włączenie Robert Pattinsona do DCU nie udzielił bezpośredniej, konkretnej odpowiedzi i niczego nie wykluczył.



Inaczej postąpił Muschietti w rozmowie z Radio TU:

Jak każdy wie - Batman z The Brave and the Bold będzie Batmanem w uniwersum DC. To całkiem oczywiste, że Batman Matta Reevesa nie jest częścią tego uniwersum. DC i Warner Bros. Pictures mają w planach kolejny film z serii Reevesa, który ma mieć premierę w okolicach 2027 roku. To oznacza, że na następny film [o Batmanie] przyjdzie nam jeszcze poczekać. Robienie dwóch filmów w tym samym czasie stworzyłoby konflikt. DC tworzy strategię, która ma sprawić, żeby do konfliktu nie doszło. Co do mojego wkładu w ten film - chcą go zrobić ze mną, a ja chcę go zrobić z nimi, więc nie mogę się doczekać. Rozmawiamy o historii i tonie.

