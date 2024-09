Batman Ninja vs. Yakuza League w nowym teaserze. Przedstawiono głównych bohaterów

fot. Warner Bros.

Na dzień przed wczorajszym świętem Batmana japoński oddział Warner Bros. zaprezentował nowy teaser animowanego filmu Batman Ninja vs. Yakuza League, czyli kontynuacji przygód Mrocznego Rycerza w feudalnej Japonii z 2018 roku. Najnowszy materiał przedstawia głównych bohaterów widowiska, czyli Robina, Nightwinga, Red Robina, Alfreda Pennywortha i Jamesa Gordona, którzy będą pomagać Bruce’owi Wayne’owi w pokonaniu Yakuza League, w skład którego wchodzi Flash, Wonder Woman, Aquaman i Zielona Latarnia. Warner Bros. potwierdziło również, że więcej informacji o anime poznamy na Comic Con New York, które odbędzie się w dniach 17-20 października.

Batman Ninja vs. Yakuza League – nowy teaser filmu

Batman Ninja vs. Yakuza League - obsada

Reżyserami Batman Ninja vs. Yakuza League są Junpei Mizusaki i Shinji Takaji. W filmie głos Batmanowi ponownie podkłada Koichi Yamadera, który miał okazję wcielić się w tę postać w Batman Ninja z 2018 roku. Swoich głosów pozostałym postaciom użyczyli również Daisuke Ono, Akira Ishida, Kengo Kawanishi, Yuki Kaji, Hōchū Ōtsuka oraz Masaki Terasoma.

Projektem postaci zajął się Takashi Okazaki, natomiast ścieżką dźwiękową Yūgo Kanno. Studio Kamikaze Douga odpowiada za produkcję animacji wraz z Warner Bros. Japan.

Batman Ninja vs. Yakuza League – data premiery została wyznaczona na 2025 rok.