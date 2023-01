Gamera: Rebirth - kultowy japoński potwór powraca. Teaser anime Netflixa

Netflix

Gamera: Rebirth to nowa japońska produkcja anime o słynnych potworach. Gamera jest to jeden z najbardziej znanych potworów japońskiego kina, który zawsze żył w cieniu Godzilli. W skrócie jest to gigantyczny ziejący ogniem żółw, który podobnie jak znany wszystkim Król Potworów, bronił Ziemi przed zagrożeniami. Był to jedyny potwór japońskiego kina, który w jakimś stopniu stał się konkurencją dla Godzilli. Po raz pierwszy pojawił się w filmie z 1965 roku, który doczekał się siedmiu kontynuacji.

Teraz otrzymaliśmy nowe informacje na temat projektu. Będzie to serial składający się z sześciu odcinków, a tytułowy potwór stanie do walki z pięcioma innymi Kaiju. Jednym z nich będzie potężny Gyaos. Shusuke Kaneko wspiera twórców projektu. Znany jest on z trylogii filmów o Gamerze, które zrealizował w latach 90. Na ten moment nie poznaliśmy jeszcze daty premiery widowiska na platformie Netflix. Zobaczcie zaprezentowany teaser.

Gamera: Rebirth - teaser