Od Velmy do matki Jasona. Nowe nazwisko w obsadzie prequela Piątku trzynastego

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Od dawna wiadomo, że powstaje serialowy prequel legendarnego Piątku trzynastego, który skupi się na ikonicznym Crystal Lake. Został on zamówiony w 2022 roku i odpowiada za niego studio A24. Showrunnerem został Brad Caleb Kane. Na razie nie wiadomo, czy w serialu powróci ikoniczny morderca z maską hokejową na twarzy, ale poznaliśmy inną rolę, bardzo ważną dla mitologii tej postaci.

Portal The Insneider poinformował o tym, że do obsady serialu dołączyła Linda Cardellini (Scooby-Doo). Wcieli się ona w Pamelę Voorhes, czyli matkę zabójczego Jasona.

fot. Warner Bros. Pictures

Crystal Lake - co wiadomo o serialu?

Crystal Lake to serialowy prequel z franczyzy Piątek trzynastego, za którego produkcją stoi studio A24. Zamówiono go w 2022 roku. Variety wcześniej podawało, że Victor Miller, który napisał scenariusz do pierwszego filmu, będzie producentem wykonawczym wraz z Markiem Toberoffem oraz Robem Barsamianem. Z kolei Kevin Williamson (Krzyk, Pamiętniki wampirów) napisze scenariusz do jednego odcinka. Ponadto w serialu zagra Adrienne King, która wcielała się w Alice w Piątku trzynastego z 1980 roku. To będzie powracająca rola.

Najlepsze horrory w historii [WIELKI RANKING WIDZÓW]