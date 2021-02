George R.R. Martin nadal pisze. Podał ile stron powstało w 2020 r.

fot. HBO

Powoli widzowie zapominaną już o serialowej Gra o tronGrze o tron, ale jedno się nie zmienia: George R.R. Martin nadal pisze zekranizowany cykl. I wcale nie chodzi o jego finałowy tom.

W najnowszym wpisie na blogu George R.R. Martin nie zaskakuje: nadal pracuje nad kolejną częścią w ramach Pieśni Lodu i Ognia. Jak sam twierdzi, w zeszłym roku napisał kilkaset stron The Winds of Winter i jest to najlepszy rezultat od czasu rozpoczęcia prac nad powieścią.

Fani serii nie powinni jednak otwierać szampanów, bo Martin od razu serwuje zimny prysznic. Według niego do napisania zostały kolejne setki stron. Autor tym razem nie będzie się silił na żadne przewidywania - zbyt wiele razy to robił, a potem spotykał się z krytyką internautów biorących jego przypuszczenia za pewnik.

Niemniej autor wyraża nadzieję, że uda mu się zakończyć powieść w 2021 roku.