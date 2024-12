James Gunn nie chciał majtek na kostiumie Supermana. Ten powód zmiany zdania Was rozczuli

fot. DC/Screen Rant

Kwestia, która od lat rozbudza dyskusje wśród fanów Supermana to obecność charakterystycznych "majtek" na jego kostiumie. Henry Cavill takowych nie posiadał, z kolei David Corenswet idzie śladem Brandona Routha czy Richarda Donnera. Niektórzy fani nie kryli niezadowolenia, gdy okazało się, że nowy Człowiek ze stali będzie nosić czerwone majtki na wierzchu. Okazuje się, że sam James Gunn nie był fanem takiego rozwiązania, ale przekonał go do tego... David Corenswet.

David powiedział mi coś, co bardzo na mnie wpłynęło. Superman nie chce, żeby dzieci się go bały. Jest kosmitą. Jest niezwykle potężny, może być uznawany za strasznego. Chce, żeby ludzie go lubili. Chce być symbolem nadziei. I właśnie dlatego ubiera się jak profesjonalny wrestler. Ubiera się w sposób, który ma sprawić, że ludzie będą się go mniej bali.

Reżyser przyznał też, że zapowiedziany film o Supergirl wcale nie miał być drugi w kolejce po Człowieku ze stali.

Nie miałem pewności, że to właśnie Supergirl będzie naszym drugim filmem, ale Ana napisała tak wspaniały scenariusz, a potem zatrudniliśmy tak niesamowitego reżysera, że musimy zrobić ten film po Supermanie, bo to nasza najlepsza opcja. Scenariusze do innych filmów też już napisano, ale nie są jeszcze tak dobre. Dlatego lecimy z tym. Wszystko musi być dobre. Jakość jest najważniejsza w każdym naszym projekcie. To ważniejsze od mega-narracji.

Superman - co wiadomo?

Superman będzie pierwszym filmem z franczyzy DC Universe. W rolę Supermana wcieli się David Covenswet. Za reżyserię i scenariusz odpowiada James Gunn, który wcześniej pracował m.in. nad Strażnikami Galaktyki.

Premiera kinowa Supermana została zaplanowana na 11 lipca 2025 roku.

Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w których się wcielają w nadchodzącej komiksowej produkcji.

