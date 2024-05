Zapowiedziano nowe Ghost in The Shell. Serial ma już termin premiery

fot. materiały prasowe

Po kilkuletniej przerwie Ghost in The Shell doczeka się nowego anime. Production I.G. ogłosiło pracę nad nowym serialem animowanym z major Kusanagi. Szczegóły produkcji zatytułowanej po prostu The Ghost in The Shell nie są jeszcze znane. Nie jest jasne, czy będzie to ekranizacja mangi, czy też oryginalna historia stworzona na potrzeby nadchodzącej produkcji.

The Ghost in The Shell - zapowiedź serialu i plakat

The Ghost in The Shell doczekało się pierwszego teasera, zapowiadającego powstanie serialu. Udostępniono także plakat, który prezentuje nową wersję głównej bohaterki.

https://x.com/thegitsofficial/status/1794292599181991995

Za serial odpowiadać będzie Production I.G., czyli twórcy pierwszego filmu z 1995 roku, czy kultowego serialu Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, emitowanego w latach 2002-2005. Do studia dołączyli Bandai Namco Filmworks, Kodansha oraz Science SARU. O ostatnim z producentów było niedawno głośno, ze względu na przejęcie studia przez Toho.

The Ghost in The Shell – premierę serialu wyznaczono na 2026 rok.

