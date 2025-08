Utulcie do snu bohaterów Cyberpunk: Edgerunners. David, Lucy i Rebecca powracają jako... pluszaki

fot. youtooz.com

Firma Youtooz, znana z popkulturowych gadżetów, zapowiedziała nową kolekcję maskotek z anime Cyberpunk: Edgerunners. Przedstawiają one troje bohaterów: Davida Martineza, Lucy oraz Rebeccę.

Każdy pluszak ma około 23 cm wysokości, a cena jednego to 29,99 USD (ok. 112 zł), choć do ostatecznej kwoty należy doliczyć jeszcze koszt dostawy do Polski. Maskotki można zamówić w oficjalnym sklepie Youtooz (z wyjątkiem Rebecci z shotgunem, dostępnej wyłącznie w Shopville). Przedsprzedaż już ruszyła, natomiast wysyłka planowana jest dopiero na grudzień tego roku.

Nie jest to pierwsza seria produktów z Cyberpunk: Edgerunners od Youtooz. W ofercie firmy dostępne są także figurki i grafika przedstawiające tych samych bohaterów.

Przypominamy również, że w lipcu tego roku oficjalnie zapowiedziano drugi sezon Edgerunners. Przedstawi on zupełnie nową historię i będzie składać się z 10 epizodów. Data premiery nie została ujawniona.

