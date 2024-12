Sonic 3 sięga po portfele widzów. Przeciętne wyniki Mufasy w box office

Fot. Materiały prasowe

Zgodnie z oczekiwaniami Sonic 3: Szybki jak błyskawica zajął pierwsze miejsce w Ameryce Północnej. Ostateczny wynik jest nieco większy niż prognozowano i wyniósł 62 mln dolarów (więcej niż osiągnęła pierwsza część). Do najlepszego otwarcia serii zabrakło 10 mln dolarów. Dobre oceny widzów oraz świąteczny okres sprawią, że film bez problemu stanie się ogromnym sukcesem komercyjnym. Na rynkach zewnętrznych Sonic 3 dopiero będzie mieć premierę. Na razie film pojawił się w kilku miejscach, gdzie zebrał 1,3 mln dolarów.

fot. Paramount Pictures // Sega

Mufasa. Król Lew - box office

Wyniki Mufasy są rozczarowujące, ponieważ daleko tej animacji do rekordów Króla Lwa z 2019 roku. W Ameryce Północnej zebrano jedynie 35 mln dolarów, co stanowi wynik znacznie słabszy niż prognozowane 50 mln dolarów. Biorąc pod uwagę budżet przekraczający 200 mln dolarów (oraz dodatkowe 100 mln dolarów wydane na globalną promocję), jest to tragiczne otwarcie. Start w Ameryce Północnej jest kluczowy, ponieważ z tego rynku największy procent wpływów trafia do producentów.

Podczas gdy na świecie Mufasa zebrał 87,2 mln dolarów, mniejszy procent tej kwoty jest zaliczany do zysków. Łącznie animacja ma 122,2 mln dolarów, co przy tak wysokim budżecie nie jest dobrą wiadomością. Dodatkowo, słabe recenzje negatywnie wpływają na zainteresowanie filmem. Mimo to, dzięki okresowi świątecznemu, animacja i tak przyciągnie widzów do kin.

Fot. Materiały prasowe

Wicked - box office

Podium zamyka musical Wicked z wynikiem 13,5 mln dolarów. Do tej pory w Ameryce Północnej zebrał 383,9 mln dolarów. Globalnie produkcja osiągnęła 571,3 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 145 mln dolarów.

Kraven Łowca - box office

Zgodnie z oczekiwaniami fatalne oceny widzów i krytyków przełożyły się na aż 72% spadek zainteresowania filmem Kraven Łowca. Produkcja spadła na 7. miejsce w zestawieniu box office, z wynikiem 3,1 mln dolarów (łącznie 17,4 mln dolarów). Na świecie zebrała dodatkowo 5,8 mln dolarów (łącznie 25,4 mln dolarów). W sumie film osiągnął 42,8 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 130 mln dolarów.

Pozostałe wyniki warte uwagi:

Vaiana 2 – globalnie film ma już 790,2 mln dolarów.

Gladiator 2 – globalnie film zebrał 416,2 mln dolarów.