HBO Max - nowości na 1-15 sierpnia 2025. Outlander: Krew z krwi, nowe Oszukać przeznaczenie i inne

Na początku sierpnia HBO Max ma kilka ciekawych tytułów do zaproponowania. Premierę będzie mieć serial Outlander: Krew z krwi, którego historia rozgrywa się w dwóch epokach: podczas I wojny światowej oraz w XVIII-wiecznej Szkocji. Jest prequelowym spin-offem Outlandera, skupiającym się na młodości rodziców Jamiego i Claire. W ofercie znajdują się również filmy z serii Planeta Małp. A na miłośników dokumentów czekać będą Morderstwa w Austin.

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

HBO Max - seriale i programy na 1-15 sierpnia

Marc Maron: Atak paniki (Marc Maron: Panicked) - W drugim występie dla HBO komik i podcaster Marc Maron przedstawia swoją opinię na temat naszego coraz bardziej niepewnego świata.

Outlander: Krew z krwi (Outlander: Blood of my Blood) - Serial skupia się na losach i relacji rodziców Jamiego Frasera - Briana Frasera i Ellen MacKenzie.

HBO Max - filmy na 1-15 sierpnia

Wszystko będzie dobrze (All Shall Be Well) - Po niespodziewanej śmierci Pat, Angie - jej partnerka od ponad czterech dekad - zostaje zdana na łaskę rodziny Pat.

Natatorium - 8-letnia Lilja odwiedza dawno niewidzianych dziadków. W klaustrofobicznych murach ich posiadłości skrywa się jednak rodzinna tajemnica.

Symfonia o umieraniu (Dying) - Historia czworga członków skłóconej rodziny: Toma - słynnego dyrygenta, jego siostry Ellen - alkoholiczki, oraz ich starszych rodziców.

Baby Driver - Pragnący zerwać z kryminalną przeszłością chłopak, zostaje zmuszony do wzięcia udziału w niebezpiecznym napadzie. Trzy nominacje do Oscara.

Pasażerowie (Passengers) - Jennifer Lawrence i Chris Pratt jako zagubiona w kosmosie para, która próbuje przetrwać podróż do innej galaktyki.

Życie (Living)- Rok 1953. Doświadczony urzędnik z Londynu doznaje objawienia po otrzymaniu strasznej diagnozy.

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi (Final Destination Bloodlines) - Nękana brutalnym, powracającym koszmarem, studentka Stefanie wraca do rodzinnego domu.

Porachunki (Lock, Stock and Two Smoking Barrels) - Czterech sympatycznych kanciarzy próbuje ograć w karty potężnego londyńskiego gangstera. Przekręt nie udaje się i grupa kumpli wpada w długi. By odzyskać pieniądze, planują okraść szajkę przestępców, którzy z kolei właśnie okradli hodowców marihuany.

Monster's Ball: Czekając na wyrok (Monster's Ball) - Strażnik więzienny Hank zakochuje się w Leticii - wdowie po skazańcu, na którym kiedyś dokonał egzekucji.

Wrześniowe dzieci (September Babies) - W świecie rządzonym przez Sekcję, Zea ucieka przed cieniem przeszłości - aż prawda zmusza ją do walki. Zea nie płacze. Zea strzela.

Marzyciel (Dreamer) - Raphaël wiedzie spokojne życie jako dozorca opuszczonej posiadłości. Wszystko zmienia się, gdy dziedziczka wraca do rodzinnego domu.

Kosmiczny mecz: Nowa era (Space Jam: A New Legacy) - Mistrz koszykówki i międzynarodowa legenda LeBron James i jego drużyna muszą pokonać w meczu koszykówki złośliwą sztuczną inteligencję.

Królestwo Planety Małp (Kingdom of the Planet of the Apes) - Pokolenia po panowaniu Cezara, pojawia się małpa, która ma zdefiniować przyszłość.

King Kong - Peter Jackson reżyseruje kultową opowieść o gigantycznej małpie schwytanej na dzikich terenach i sprowadzonej do cywilizacji.

Ewolucja planety małp (Dawn of the Planet of the Apes) - Kruchy pokój między ludźmi a małpami zostaje zagrożony, a nieufność i zdrada powadzą do wojny o panowanie nad Ziemią.

Geneza planety małp (Rise of the Planet of the Apes) - Pojedynczy akt współczucia i arogancji prowadzi do wojny, jakiej świat jeszcze nie widział.

Wojna o planetę małp (War o the Planet of the Apes) - Cezar i jego małpy stają do walki z armią ludzi w epickim starciu, które zadecyduje o losie obu gatunków… i przyszłości całej planety.

Salli - Internetowy romans z obcokrajowcem zabiera samotną hodowczynie kur w średnim wieku w nieznane.

Fale (Waves) - Obraz śledzi emocjonalną podróż afroamerykańskiej rodziny z południowej Florydy, która stara się poradzić sobie ze stratą.

Zabójcza rywalizacja (Killing the Competition) - Kochająca matka wpada w furię, gdy jej córka zostaje wyrzucona z zespołu tanecznego w jej dawnej szkole.

Uwierz (Believe) - Legendarny menedżer drużyny Manchester United postanawia przerwać emeryturę i zacząć trenować zespół młodych, niezdyscyplinowanych talentów.

Łokieć (Elbow) - Na swoje 18. urodziny Hazal chce uciec od codzienności i świętować z przyjaciółmi. Jednak tragiczne wydarzenie zmienia wszystko.

Na złej drodze (Emily the Criminal) - Thriller z Aubrey Plazą w roli Emily - młodej kobiety pogrążonej w długach, która sięga po przestępstwo, by związać koniec z końcem.

Kłopoty rodzinne (Family Matters) - Po śmierci charyzmatycznego ojca, sześcioro przyrodniego rodzeństwa po raz pierwszy spotyka się w rodzinnym domu w Bordeaux.

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One - Ethan Hunt i jego zespół IMF muszą odnaleźć broń, która zagraża całej ludzkości.

Osiemdziesiątki dla Brady'ego (80 for Brady) - Cztery przyjaciółki wyruszają na szaloną wyprawę na Super Bowl 2017, by zobaczyć swojego idola - Toma Brady’ego.

HBO Max - dokumenty na 1-15 sierpnia

Morderstwa w Austin (Yogurt Shop Murders) - Czteroczęściowy serial dokumentalny bada brutalne morderstwo czterech nastolatek w lodziarni 6 grudnia 1991 roku w Austin, w Teksasie.

Hard Knocks: Obóz przygotowawczy Buffalo Bills (Hard Knocks: Training Camps with The Buffalo Bills) - HBO Sports i NFL Films łączą siły, by pokazać kulisy obozu treningowego NFL i przygotowania do nowego sezonu.

Sierpniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (1 – 15 sierpnia)

1 sierpnia

Toxic, odc. 1-6

Wszystko będzie dobrze

Natatorium

Symfonia o umieraniu

Baby Driver

Pasażerowie

Życie

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi

Porachunki

Monster's Ball: Czekając na wyrok

2 sierpnia

Wrześniowe dzieci

Marzyciel

Kosmiczny mecz: Nowa era

Marc Maron: Atak paniki

4 sierpnia

Morderstwa w Austin, odc. 1

TTG v PPG

6 sierpnia

Hard Knocks: Obóz przygotowawczy Buffalo Bills

7 sierpnia

Królestwo planety małp

King Kong

Ewolucja planety małp

Wojna o planetę małp

8 sierpnia

Salli

9 sierpnia

Outlander: Krew z krwi, odc. 1

Dzień polowania

Fale

10 sierpnia

90 Day: Hunt for Love, odc. 1

14 sierpnia

Marcial Maciel: Wilk Boży, odc. 1

Zabójcza rywalizacja

Uwierz

15 sierpnia

1000-LB Sisters VII, odc. 1-10

Łokieć

Na złej drodze

Kłopoty rodzinne

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One

