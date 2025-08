Paul Wesley marzy o zagraniu po polsku. Zapowiada serial osadzony w Warszawie

fot. IMDb

Paul Wesley to gwiazda zapamiętana przede wszystkim z serialu Pamiętniki wampirów, ale polscy fani kojarzą go również z racji tego, iż nie kryje swojego pochodzenia i wielokrotnie ciepło wypowiadał się na temat Polski. Aktor nadal posługuje się językiem polskim w płynny sposób, choć momentami zapomina niektórych słówek. Nie przeszkadza mu to jednak w marzeniu o roli granej w pełni po polsku. Tę chęć powtórzył przy okazji wywiadu z Dawidem Muszyńskim z naEKRANIE.pl, podczas której promował 3. sezon serialu Star Trek: Strange New Worlds, ale zapowiedział też kolejny projekt, w którym być może uda mu się spełnić swoje marzenie.

Paul Wesley w wywiadzie powiedział:

Usiłujemy zrobić ten projekt. Jest trudny. To limitowany serial o taksówkarzu, którego rodzina jest w Ukrainie, gdy wybucha wojna. Musi więc ich odnaleźć. To naprawdę trudny projekt, bo dotyka rzeczywistości, o której ciągle czytamy w wiadomościach. Ten rodzaj pracy oparty na aktualnej rzeczywistości jest o wiele trudniejszy. Zobaczymy, co się wydarzy, ale bardzo chciałbym, bardziej niż cokolwiek innego, zrobić coś po polsku. Chciałbym mieć możliwość pracy z polskim językiem.

Co wiadomo o serialu Unspoken?

Obecnie Paul Wesley angażuje się w nowy serial Unspoken, w którym wcieli się w rolę ojca walczącego o bezpieczeństwo swojej rodziny podczas konfliktu na Ukrainie. Zdjęcia planowane są na terenie Europy Wschodniej, najprawdopodobniej w Polsce i na Ukrainie, a produkcja ma ruszyć już w grudniu 2025 roku. Warto podkreślić, że scenariusz powstał dzięki współpracy polskiego twórcy Filipa Syczyńskiego z ukraińską autorką Zhanną Ozirną.

