Gina Carano odrzuca wniosek Disneya o anulowanie pozwu. Aktorka wciąż walczy z korporacją

Trzy lata temu Gina Carano została zwolniona z obsady serialu The Mandalorian. Był to wynik jej wpisów na Twitterze, które zostały uznane za kontrowersyjne. Aktorka w swoich postach porównała krytykę politycznych konserwatystów w USA do zagłady milionów Żydów podczas II wojny światowej. W lutym bieżącego roku Carano pozwała Disney i Lucasfilm za dyskryminację, a także bezprawne rozwiązanie umowy. Według niej została usunięta z produkcji wyłącznie za jej własne poglądy, które wyraziła w mediach społecznościowych. Aktorka domaga się ponownego zatrudnienia przez Lucasfilm oraz wypłatę 75 tys. dolarów odszkodowania. Przed miesiącem Disney złożył do sądu papiery żądające oddalenia pozwu Giny Carano. Gwiazda postanowiła odrzucić prośbę korporacji i walczyć z wytwórnią o swoje prawa na drodze sądowej.

Gina Carano nie zgadza się z argumentacją Disneya

W odpowiedzi na wniosek Disneya przedstawiciele Carano wydali oświadczenie, odnosząc się m.in. do Konstytucji Stanów Zjednoczonych:

Po przyznaniu się, że dyskryminowali Carano ze względu na jej osobiste przekonania polityczne i poddali ją odmiennemu traktowaniu w porównaniu z jej podobnie usytuowanymi kolegami z pracy, The Walt Disney Company, Lucasfilm LTD i Huckleberry Industries (łącznie zwanymi „Oskarżonymi”) twierdzą, że Pierwsza Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych zapewnia im całkowity immunitet. Ani sama Pierwsza Poprawka, ani nieliczne przypadki stosowania Pierwszej Poprawki w kontekście obsadzania stanowisk nie dają pracodawcom prawa do kontrolowania lub karania osobistej wypowiedzi pracowników. Żaden z komentarzy Carano nie odnosi się do Oskarżonych, Gwiezdnych Wojen czy The Mandalorian ani nie ma nic wspólnego z Oskarżonymi. Twierdzenia Carano nie mają na celu narzucania żadnego przesłania Oskarżonym ani zmiany ich poglądów w jakikolwiek sposób. Wniosek Oskarżonych o oddalenie skargi powinien zostać odrzucony. Pierwsza Poprawka nie daje pozwanym prawa carte blanche do zwolnienia Carano za wyrażanie osobistych przekonań.

Rozprawa w sprawie wniosku Disneya i innych oskarżonych o oddalenie pozwu Carano została wyznaczona przez sędzię Sherilyn Peace Garnett na 12 czerwca.