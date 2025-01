Ridley Scott żałuje usunięcia TEJ sceny z Gladiatora 2. Absurdalna kłótnia bliźniaków

materiały prasowe

Gladiator 2 uzyskał bardzo podobne noty od krytyków i publiczności do oryginalnego filmu z Russellem Crowem, ale dopiero czas pokaże, czy osiągnie podobnie kultowy status w najbliższych latach. Nowy film Ridleya Scotta zarobił 458.7 mln dolarów w ogólnoświatowym box office, czym przebił poprzednika. Wokół produkcji Gladiatora 2 pojawiło się wiele kontrowersji - została usunięta z niego aktorka palestyńskiego pochodzenia, a na planie miał panować istny bałagan. Ridley Scott zaprzeczył tym doniesieniom, ale zdradził jedną rzecz, którą żałuję, że przepuścił pomiędzy palcami.

Ridley Scott żałuje usunięcia TEJ sceny z Gladiatora 2

Chodzi o usuniętą scenę pomiędzy dwoma braćmi - Getą i Karakallą. Ridley Scott wytłumaczył w rozmowie z GQ, dlaczego tak bardzo żałuje jej usunięcia z Gladiatora 2.

Mieliśmy scenę, której nie zrobienia żałuję. To była zabawna scena, w której oni [Geta i Karakalla] ciągle się kłócą o to, który został poczęty najpierw. Bo ten, którego pierwszego poczęto jest bardziej "cesarski" od drugiego. Wtedy pojawia się rozbudowana i pełna szczegółów dyskusja na temat tego, jak to działa. [Jeden z nich] mówi: "Skoro ja zostałem urodzony ostatni, to poczęty byłem jako pierwszy."

