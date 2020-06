Glee - Lea Michele oskarżona przez koleżankę z planu o okrutne traktowanie

Samantha Ware oskarżyła gwiazdę serialu Glee, Leę Michele o to, że zrobiła z jej życia piekło stosując mikroagresję, gdy razem pracowały na planie wspomnianej produkcji Foxa. Aktorka odniosła się tym sposobem do wpisu Michele, w którym wspierała ruch #BlackLivesMatter pisząc o śmierci George'a Floyda. Tym samym Ware zarzuciła Michele rodzaj hipokryzji. Dla przypomnienia aktorka wcieliła się w Glee w rolę Jane Hayward w 6. sezonie serialu. Łącznie pojawiła się w 11 odcinkach. Poniżej możecie zobaczyć wpis poszkodowanej aktorki.

Ware otrzymała w sieci wyrazy poparcia od innych członków obsady Glee. Są to Alex Newell, Amber Riley i Dabier Snell, którzy również nawiązali do złego zachowania Michele za kulisami produkcji. Gwiazda Glee nie odniosła się jeszcze do krytyki Ware.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA

— SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020