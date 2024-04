Godzilla i Kong: Nowe imperium - Hideo Kojima obejrzał film. Co słynny twórca sądzi o amerykańskiej produkcji?

fot. © cedricdumler ©️WarnerBros

Film Godzilla i Kong: Nowe imperium miał w Polsce premierę pod koniec marca, ale dopiero teraz wszedł do kin w Japonii. Z tej okazji skorzystał słynny twórca gier Hideo Kojima, który wybrał się na seans produkcji wyreżyserowanej przez Adama Wingarda. Jak zwykle podzielił się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych. Z jego wypowiedzi wynika, że film przypadł mu do gustu.

Obejrzałem "Godzillę i Konga: Nowe imperium". To był film o potworach jak z festiwalu Toho Champion, na punkcie którego miałem obsesję jako dziecko. Przypomniał mi o "dymkach" pomiędzy Godzillą i Anguirusem z filmu "Godzilla kontra Gigan". Robi wrażenie to, że po tylu latach wciąż możesz coś zapożyczyć od Toho. Gdy wiele filmów o Godzilli nie potrafi uciec przed urokiem "Godzilli" z 1954 roku, to ten jest prawdziwym filmem o potworach, który przedstawia akcję z potworami, bitwy między nimi oraz ich rozwój i dramat bez zbytniego udziału ludzkich wątków. Jest to typowe w filmach o yakuzie, że rywale na jakiś czas łączą siły w obliczu potężnego wroga, ale w tym filmie nawiązania do przyjaźni są bardzo poruszające. W pewnym sensie jest prawdą, że "przekracza granicę". Ton filmu jest zrozumiały, gdy obserwuje się na początku Konga cierpiącego z powodu bólu zęba.

Godzilla i Kong: Nowe imperium nie za bardzo spodobał się krytykom. W serwisie Rotten Tomatoes ma 54% "świeżości" (pozytywnych opinii) od recenzentów. Ale za to widzowie polubili ten tytuł, bo ma aż 91% "świeżości". Ponadto okazał się też sukcesem komercyjnym, ponieważ do tej pory zarobił 519 milionów dolarów na całym świecie.

