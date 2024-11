Chcieliście spin-offa z Zoe Kravitz w roli Kobiety-Kot? Szef HBO ma złe wieści

fot. Warner Bros

Wygląda na to, że Zoë Kravitz nieprędko otrzyma więcej czasu ekranowego jako Kobieta-Kot. Mimo krążących w sieci plotek oraz powrotu do tego tematu po finale Pingwina, takowy spin-off nie jest w najbliższych planach, co potwierdził prezes HBO i Max, Casey Bloys w rozmowie z TV Line.

- Rozmawialiśmy głównie o tym, czy będzie kolejna historia z Pingwinem. (...) Ale Matt i Lauren LeFranc [showrunnerka Pingwina - przyp. red.] świetnie razem pracują, więc oby znaleźli coś, co uznają za ekscytujące.

To rozczarowujące wieści dla fanów tej postaci, aczkolwiek zapewne jej wątek powróci w Batmanie 2.

Batman 2 - plany na sequel

Matt Reeves wcześniej ujawnił, że planuje stworzyć trylogię o Batmanie. Reżyser zamierza wrócić na plan zdjęciowy, by nakręcić sequel, w 2025 roku, co potwierdził w wywiadzie dla Collidera. Sam stwierdzał również, że chce wprowadzić Farrella na ekran, ponieważ serial Pingwin jest "punktem wyjścia" do tego filmu.

Natomiast w filmie definitywnie nie pojawi się Gentleman Ghost, złoczyńca, o którego obecności w Batmanie 2 wielokrotnie spekulowali internauci.

Światową premierę filmu zaplanowano na 2 października 2026 roku.