Godzilla i Kong: Nowe imperium - Legendary i Warner Bros. zadowolone z box office. Szanse na kontynuacje rosną?

foto. materiały prasowe

Reklama

Godzilla i Kong: Nowe imperium bardzo dobrze sobie radzi w box office, szczególnie zważywszy na stosunkowo niski budżet produkcji o takim rozmachu i widowiskowości. Adam Wingard, reżyser tej produkcji oraz poprzedniej z MonsterVerse, w przeszłości wypowiadał się o chęciach na stworzenie trylogii, wskazując na to jak wiele rzeczy można jeszcze poprawić i wprowadzić do tego świata. O konkretach wypowiedział się również w niedawnym wywiadzie. Dobre wyniki w box office i przychylne recenzje fanów w porównaniu do raczej mieszanych opinii krytyków, mogą zapewnić mu możliwość stworzenia kolejnej produkcji w tym kinowym uniwersum. Przypomnijmy, że Godzilla i Kong: Nowe imperium zebrało na ten moment 361,1 mln dolarów przy budżecie 135 mln.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - szanse na kontynuacje rosną?

O szansach na kontynuacje wypowiedzieli się przedstawiciele Legendary oraz Warner Bros., które to współpracowały przy produkcji tego filmu. Mary Parent z Legendary powiedziała:

To zdecydowanie ekscytujący rezultat. Jesteśmy na dobrej pozycji do kontynuowania tej podróży, ale najpierw zobaczmy, jak rozwinie się sytuacja z Godzillą i Kongiem. To nadal wczesne dni, ale czujemy zadowolenie. [...] Ten film powstał z miłości i wydaliśmy na niego mniej pieniędzy niż na jakikolwiek inny.

Wtórował jej Jeff Goldstein z Warner Bros.:

To niecodzienne, żeby czwarty lub piąty film z serii uzyskał taki wynik. W przeszłości Godzilla przyciągał więcej szerokiej publiczności. To spektakularny film, ze spektakularnym marketingiem i spektakularną datą.